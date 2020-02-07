Кучеренко рассказал, почему назвал "слугу народа" клоуном

Нардеп рассказал, что вчера в парламенте ему разбили очки.

Народный депутат от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко рассказал, почему назвал своего коллегу по парламенту - нардепа Максима Ткаченко от "Слуги народа" клоуном.

Об этом он сказал в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNews.

"Я обратился к нему и всем депутатам - найдет возможность извиниться - я отзову заявление. Мне не интересны эти конфликты. Я считаю, что это подход новой команды, которая решила, что она будет самостоятельно определять, кто лишний, а кто не лишний, как в Верховной Раде, так и стране", - заявил депутат.

Он добавил, что в чем-то может понять коллег из "Слуги народа", но выдвигает встречный аргумент.

"Команда Зеленского во главе с господином Зеленским, который пришел на высшую должность из артистического шоу-бизнеса, они 10 последних лет на сцене из всех депутатов делали клоунов, идиотов... Поэтому их очень обидело... Когда я иду пообщаться с первым заместителем председателя Верховной Рады, стоят по дороге четыре депутата. Они меня минуту не пускали, говорили: Вам туда нельзя. Они разбили мои очки вчера, когда я мимо них проходил. Я хотел пообщаться с председателем ВР, в это время какой-то человек ко мне подскакивает, начинает меня тискать. Извините, я считаю, что это иногда клоунское поведение", - сказал Кучеренко.

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Как сообщал УНИАН, вчера Максим Ткаченко в зале заседания Верховной Рады устроил перепалку с Кучеренко. Конфликт начался с того, что депутат от "Батькивщины" попросил вице-спикера Руслана Стефанчука унять одного из тех, кто лез в драку с нардепами возле трибуны. "Вы можете этого де***а бородатого успокоить? Чем он там занимается, качок этот? Он какой-то дружинник?" – спросил Кучеренко. После этого к нему подошел Максим Ткаченко и намекнул, что ему уже нужно на отдых. "Ваше время вышло! Съездите в санаторий, в Трускавец", отдыхайте", - сказал он. В ответ Кучеренко назвал депутата от "Слуги народа" клоуном. "Сейчас за клоуна, бл**ь, п**ды получите, понял?!" - ответил Максим Ткаченко.