Не пустить Тимошенко: "слуги" дежурят с утра возле президиума Рады (фото)
10:35, 07 февраля 2020Политика
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6 февраля в парламенте произошли стычки между депутатами в связи с рассмотрением законопроекта о рынке земли.
К депутатам вскоре присоединился и скандальный Евгений Брагар / radiosvoboda.org
Группа депутатов партии «Слуга народа» дежурят накануне начала заседания у трибуны и президиума Рады.
Об этом сообщает Радио Свобода.
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На месте спикера сидит Елизавета Богуцкая, среди депутатов также есть и Евгений Брагар, который стал скандально известен после советов продать собаку, чтобы оплатить коммуналку.
Таким образом депутаты надеются не допустить блокирования работы парламента и продолжить рассмотрение законопроекта о рынке земли.
6 февраля в парламенте произошли стычки между депутатами в связи с рассмотрением законопроекта о рынке земли. Во время которых Юлия Тимошенко заняла президиум и сломала микрофон. Другие нардепы блокировали работу Рады.
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