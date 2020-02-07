Не пустить Тимошенко: "слуги" дежурят с утра возле президиума Рады (фото)

6 февраля в парламенте произошли стычки между депутатами в связи с рассмотрением законопроекта о рынке земли.

Группа депутатов партии «Слуга народа» дежурят накануне начала заседания у трибуны и президиума Рады.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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На месте спикера сидит Елизавета Богуцкая, среди депутатов также есть и Евгений Брагар, который стал скандально известен после советов продать собаку, чтобы оплатить коммуналку.

Таким образом депутаты надеются не допустить блокирования работы парламента и продолжить рассмотрение законопроекта о рынке земли.

6 февраля в парламенте произошли стычки между депутатами в связи с рассмотрением законопроекта о рынке земли. Во время которых Юлия Тимошенко заняла президиум и сломала микрофон. Другие нардепы блокировали работу Рады.