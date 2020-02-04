Кабмин "неформально" отчитался президенту об итогах работы - Дубилет
21:30, 04 февраля 2020Политика
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Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что официально об итогах работы правительство будет отчитываться перед Верховной Радой 7 февраля.
Дубилет рассказал об отчете правительства / фото УНИАН
Премьер Алексей Гончарук и министры сегодня отчитались президенту Владимиру Зеленскому о результатах работы.
Об этом в комментарии Hromadske сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.
«Это был неформальный отчет. Обсуждали широкий круг вопросов, включая проблемы спиртовой отрасли и тому подобным. В итоге никаких сенсаций - работаем дальше», - сказал Дубилет.
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Он отметил, что официально об итогах работы правительство будет отчитываться перед Верховной Радой 7 февраля.
Одновременно Дубилет отказался отвечать на вопрос, будут ли по итогам отчета правительства кадровые ротации.
Как сообщал УНИАН, спикер парламента Дмитрий Разумков рассказал, когда состоится отчет Гончарука в сессионном зале.
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