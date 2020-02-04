Дело против экс-директора "Укроборонпрома" Букина: САП завершила следствие

Установлено, что экс-чиновник не указал в декларации доходы, движимое и недвижимое имущество, которое принадлежит его гражданской жене, в частности две квартиры и автомобили Range Rover.

В Киеве завершено досудебное расследование по делу о декларировании недостоверной информации бывшим генеральным директором «Укроборонпрома».

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Читайте такжеПреступления в оборонке: ГПУ создала специальную группу для расследований«Во вторник, 4 февраля, прокурором САП поручено детективам НАБУ сообщить о завершении досудебного расследования по факту подачи субъектом декларирования недостоверных сведений в декларации лица уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления бывшему гендиректору ГК «Укроборонпром», - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в декларации за 2016 год экс-чиновник не указал доходы, движимое и недвижимое имущество, принадлежащее его гражданской жене, в том числе две квартиры стоимостью более 3 миллиона гривень и автомобили Range Rover, стоимость которых достигает 10 миллионов гривень.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении в декларации недостоверной информации бывшему гендиректору госконцерна «Укроборонпром».

Действия бывшего гендиректора квалифицированы по статье 366-1 Уголовного кодекса Украины.

По данным источников УНИАН в правоохранительных органах, речь идет о Павле Букине.