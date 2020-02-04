В Офисе президента начались собеседования с кандидатами в Кабмин - СМИ

С кандидатами разговаривали президент Владимир Зеленский, его первый помощник Сергей Шефир, помощник Андрей Ермак и премьер Алексей Гончарук.

В Офисе президента начались собеседования с кандидатами на должности министров и вице-премьеров, которые должны войти в правительство.

Об этом сообщает УП, ссылаясь на несколько источников в Кабмине.

По данным собеседников в правительстве, первое большое собеседование состоялась в субботу, 1 февраля, на Банковой.

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С потенциальными кандидатами разговаривали президент Владимир Зеленский, его первый помощник Сергей Шефир, помощник Андрей Ермак и премьер Алексей Гончарук.

По данным источников, у Зеленского рассматривают возможность выделения Министерства АПК из Минэкономики, а также Министерства спорта из Министерства культуры, молодежи и спорта.

Также у Зеленского есть вопросы к нескольким министрам, в частности к министру оккупированных территорий. Их могут или заменить, или усилить за счет профильных вице-премьеров.

Также сообщается, что на этой неделе, возможно уже во вторник, в Верховной Раде должны проголосовать за увольнение министра развития громад и территорий и назначение вместо нее Дениса Шмыгаля в статусе вице-премьер-министра.

Вопрос обновления правительства будет решаться в течение ближайшей недели-двух. Планируется большая перезагрузка - будут назначать новых заместителей и советников.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров пока не планирует разделять Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, но идеи по усовершенствованию работы ведомства у правительства есть, заявил журналистам премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе брифинга.