Тимошенко убеждена, что ее газовый контракт с Газпромом отменять не стоит

Об этом Тимошенко заявила в украинском парламенте, комментируя заявление главы Кабмина Арсения Яценюка относительно того, что наша страна сейчас пытается отсудить у российского монополиста 16 млрд долл. в Стокгольмском арбитраже через несправедливые условия этого контракта.

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"Хочу напомнить, что, когда был подписан контракт в 2009 году, цена на газ была 232 доллара. В четвертом квартале будет 150 долларов. Ниже, чем сегодня по реверсу дает ЕС. Этот контракт отменять нельзя!" – подчеркнула она.

Кроме того, Тимошенко сделала заявление, согласно которому экс-президент Виктор Янукович использовал контракт, чтобы отмывать деньги, а РФ незаконно взимала с Украины слишком высокую оплату. Это, по ее мнению, и является основанием для подачи иска против России в Стокгольмский суд.

После этого Яценюк спросил у Тимошенко, сможет ли он обратиться к ней по поводу компенсации разницы, если цена за газ из РФ в четвертом квартале окажется выше, чем 150 долларов за тысячу кубометров.

После этого Тимошенко и Яценюк еще долгое время разговаривали на эту тему, но конкретных ответов от экс-премьера получить не удалось.

Напомним, 1 апреля Нафтогаз и Газпром подписали трехмесячный контракт на поставку российского газа в Украину по цене 248 долл. за 1 тыс. кубометров.

По словам заместителя министра энергетики Игоря Диденко, цена европейского газа для Украины на сегодня практически не отличается от российской.

Кабинет министров поручил крупнейшему государственному энергохолдингу Нафтогаз Украины в 2015 году импортировать из одного источника более 50% общего объема природного газа.