Порошенко анонсировал чистки в Генпрокуратуре

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ежегодном послании к Верховной Раде Украины «О внутреннем и внешнем положении Украины в 2015 году».

“Принят европейский закон о прокуратуре и новый генеральный прокурор оказался активнее и эффективнее предшественников. И, между прочим, прокуратуру тоже ожидают сокращения, чистки и конкурсный отбор новых местных прокуроров и их заместителей”, - сказал он.

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Напомним, ранее Порошенко сообщил, что отправил в отставку главу Государственной миграционной службы Украины Сергея Радутного, поскольку этому ведомству европейские партнеры предъявили наибольшее количество претензий в вопросе обеспечения готовности к введению безвизового режима с Евросоюзом.