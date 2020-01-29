В ПАСЕ изменили процедуру введения санкций против стран-нарушителей

В поддержанном докладе отмечается, что каждая страна, которая нарушает уставные обязательства, должна "принять меры, чтобы урегулировать ситуацию".

В Парламентской ассамблее Совета Европы изменили процедуру введения санкций против стран, нарушающих принципы и ценности Совета Европы.

Соответствующий доклад был поддержан на зимней сессии Ассамблеи в Страсбурге.

За соответствующее решение проголосовали 109 представителей делегаций в сессионном зале Ассамблеи, выступили против - 24 и воздержались - 30.

В частности, Ассамблея поддержала создание дополнительной (взаимодополняющей) общей процедуры, согласно которой два уставных органа Совета Европы - Комитет министров и ПАСЕ - проводят консультации в связи с серьезными нарушениями одной из стран-членов ее уставных обязательств.

Отмечается, что главная цель дополнительной общей процедуры заключается в том, чтобы с помощью конструктивного диалога и сотрудничества добиться выполнения странами-членами обязательств и принципов Совета Европы путем избежания введения санкций.

Также определено, что процедура должна касаться наиболее серьезных нарушений фундаментальных принципов и ценностей, закрепленных в уставе Совета Европы.

Кроме того, процедура может быть инициирована как Комитетом министров, Ассамблеей, так и генеральным секретарем Совета Европы, и все три стороны могут участвовать в соответствующем процессе.

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При этом предполагается, что до того момента, как будет принято какое-либо решение, все три стороны должны консультировать друг друга. Также требуется активное участие на всех стадиях этого процесса страны, которая нарушила обязательства, чтобы с помощью конструктивного диалога и сотрудничества вернуться к ситуации, когда обязательства и принципы организации не нарушаются.

В поддержанном докладе отмечается, что каждая страна, которая нарушает уставные обязательства, должна "принять меры, чтобы урегулировать ситуацию".

При этом, для того, чтобы новая процедура была запущена по инициативе Ассамблеи, соответствующие рекомендации должны набрать в сессионном зале большинство в две трети голосов.

После инициирования одной из сторон процедуры в течение четырех недель должна состояться встреча председателя Комитета министров, президента ПАСЕ и генерального секретаря Совета Европы. Также предстоит визит совместной миссии высокого уровня в страну-нарушитель для прояснения ситуации. Затем президент ПАСЕ должен подготовить доклад по итогам визита миссии и представить его Бюро Ассамблеи. В дальнейшем, если нарушения не будут устранены, в течение восьми недель после предложений Комитета министров и ПАСЕ и после консультаций со страной-нарушителем генеральный секретарь СЕ должен подготовить "дорожную карту" с предложением тех мероприятий, которые должна осуществить страна-нарушитель. Также предполагается, что на внедрение "дорожной карты" понадобится 9 месяцев.

В то же время, если после прохождения всего процесса страна-нарушитель не вернулась к соблюдению принципов Совета Европы, Комитет министров после консультаций с ПАСЕ должен запустить последнюю стадию процедуры, а именно рассмотреть возможность временного лишения страны-нарушителя права на представительство или просить эту страну выйти из состава Совета Европы.

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Все поправки Украины к тексту этой резолюции были отклонены.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи из-за аннексии Крыма. В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России немало членов ПАСЕ и политиков назвали шантажом.

25 июня ПАСЕ приняла резолюцию "Усиление процесса принятия решений Парламентской ассамблеей относительно полномочий и голосования". Документ поддержали 118 парламентариев, против были 62, 10 воздержались. В связи с этим решением механизм введения санкций, который в ПАСЕ действовал до этого, отменен.

26 июня в ПАСЕ поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации Российской Федерации без введения каких-либо санкций. "За" соответствующую резолюцию проголосовали 116 парламентариев, "против" - 62, 15 "воздержались".