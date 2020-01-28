В Конгрессе США заявили, что сожалеют из-за слов Помпео об Украине

В конце января Помпео резко ответил американской журналистке на вопрос об Украине. «Как вы думаете, американцев волнует Украина?» – сказал тогда он.

Сенатор-демократ Шелдон Уайтхаус сожалеет из-за слов госсекретаря Майка Помпео об Украине.

Об этом он заявил во время заседания Хельсинской комиссии в Конгрессе США после выступления Олега Сенцова, передает Голос Америки.

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«Мне очень жаль, что наш Госсекретарь Помпео сказал, что американцев не волнует Украина. И ваше выступление (выступление Олега Сенцова и Тамилы Ташевой – УНИАН) ярко подтверждает, почему Украина важна для Америки», – сказал сенатор.

Сегодня в Конгрессе США проходит заседание Хельсинской комиссии, на котором заслушали, в частности, доклад Олега Сенцова.

В своем выступлении украинский режиссер уже успел рассказать об условиях содержания пленных в России и пересказать признание отдельных бойцов РФ, принимавших участие в захвате Крыма.

Как сообщал УНИАН, госсекретарь США Майк Помпео резко ответил американской журналистке Мэри Луиз Келли во время интервью для National Public Radio. Инцидент произошел после окончания публичного интервью, когда чиновник пригласил журналистку в частную гостиную департамента.

Он выкрикивал свое недовольство вопросами об Украине. Журналистка утверждает, что он неоднократно ругался и заявил: «Как вы думаете, американцев волнует Украина?».