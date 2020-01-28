Эксперт спрогнозировал, как республиканцы проголосуют по импичменту Трампа

Эксперт прокомментировал внутриполитическую ситуацию в США.

Представители Республиканской партии США, скорее всего, не будут голосовать за импичмент Дональда Трампа.

Такое мнение высказал эксперт по международным вопросам Тарас Семенюк, передает «OBOZREVATEL».

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"Если республиканцы будут голосовать за импичмент, то это будет политический вопрос, который будет означать измену однопартийцами своего президента. То есть, республиканцы будут голосовать против своего президента? Я думаю, что нет. До этого не дойдет. Все это происходит фактически перед президентскими выборами, и если это произойдет, то это будет означать раскол в республиканской партии прямо перед выборами", - заявил Тарас Семенюк.

Как сообщал УНИАН, расследование относительно возможности импичмента президента США Дональда Трампа началась в сентябре 2019 года, после того, как сотрудник спецслужб, имя которого официально до сих пор не названо, написал жалобу на давление, которое Трамп, по его данным, производил на президента Украины Владимира Зеленского с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдену.

19 декабря Палата представителей объявила импичмент Трампу за двумя представленными демократами статьям обвинения: в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.

Обвинения в адрес Трампа строятся на факте замораживания военной помощи Украине летом 2019 года и на показаниях, что президент потребовал от Киева вести расследование деятельности сына Джо Байдена в Украине.

Обвинения в препятствовании деятельности Конгресса связано с тем, что Белый дом запретил давать показания чиновникам и предоставлять документы, связанные с расследованием.

Республиканцы и сам Трамп утверждают, что президент не нарушил никаких законов.