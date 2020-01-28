"Путин сдаст "ЛДНР": экс-депутат Госдумы объяснил отставку Суркова

По оценке экс-депутата Госдумы, новый советник Путина Дмитрий Козак в отличие от предшественника - не политический человек и не интриган.

Отставка помощника президента Российской Федерации Владислава Суркова может свидетельствовать о намерении российского президента Владимира Путина сдать "ДНР" и "ЛНР" Украине.

Читайте также"Путин перешел к плану Б": координатор ИС дал объяснение отставке экс-куратора "ЛДНР" Суркова

Такое мнение высказал "Апострофу" бывший депутат Государственной Думы Российской Федерации Илья Пономарев.

Российский политик считает, что вопрос отставки Владислава Суркова решился во время Нормандской встречи, которая состоялась в Париже 9 декабря.

"Еще тогда было понятно по реакции [Владислава] Суркова, что украинская сторона его переиграла, ведь он пообещал [Владимиру] Путину, что будут подписаны различные документы, а этого всего не случилось... И поэтому назначили Дмитрия Козака, который освободился от своих обязанностей в правительстве, который отвечал за газовые переговоры. Чтобы он дальше развивал эту линию", - предположил Илья Пономарев.

По его оценке, новый советник Путина Дмитрий Козак в отличие от предшественника - не политический человек и не интриган.

"Козак - точно не тот человек, который будет выстраивать «ДНР» и «ЛНР». Задача Козака - зачищать хвосты. То, что назначают Казака, - это на 100 процентов признак того, что Путин хочет ... и «ДНР» и «ЛНР» он сдаст. Сейчас задача нового человека добиться максимально приемлемых условий, договорится... ", - считает российский политик.