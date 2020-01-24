"Я по-другому людей не заберу": Зеленский рассказал о целях своего диалога с Путиным

Президент напомнил, что на Донбассе ежедневно погибают люди - и это не образность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ведет диалог с главой Кремля Владимиром Путиным для того, чтобы освобождать из плена украинцев.

Об этом он сказал в интервью израильскому 9 каналу.

Говоря о диалоге Путиным, Зеленский пояснил, что он начался с возврата украинских моряков и кораблей. После - возобновились контакты в "нормандском формате". Он также подчеркнул, что у Украины есть претензии к боевикам, которых поддерживает РФ.

"А как по-другому. По-другому ничего мы не закончим, никого не вернем. Есть люди, которые на той стороне находятся в тюрьмах там. Разные, наши люди, украинцы, активисты, крымчане, которых перевезли на территорию России. Значит с кем мне их решать? Мне надо их решать с тем, кто все решает там. Это президент Российской Федерации. Я по-другому людей не заберу", - сказал президент Украины.

Зеленский напомнил, что на Донбассе ежедневно погибают люди - и это не образность.

"Люди либо ранены, либо тяжело ранены. Нам говорят там: "Не убили, а ранили". А я говорю: "А если тяжело ранили, человека перевезли в больницу, а он, к сожалению, через неделю скончались, скончался – это не убили?". "Нет, это он ранен". Нет! Это убили его. Убили!", - заявил он.

"Что касается того, как пойдет дальше, вот в этом плане я вижу диалог. В плане выведения войск с территории временно оккупированной, тут, конечно, я считаю, что только Россия это может сделать, только они. Эти войска должны быть выведены с нашей территории. Вот тут я пока не вижу движения", - рассказал он.

Как сообщал УНИАН, 24 января Зеленский к пятой годовщине обстрела боевиками Мариуполя заявил, что такого никогда не должно случиться снова.