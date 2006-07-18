Погода до конца недели

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. В восточной части, местами в Крыму, северных, а днем и в центральных областях кратковременные дожди, грозы. На остальной территории преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, днем 22-27°, в Закарпатье и в южной части до 30°; в Карпатах ночью 5-10° тепла, днем 12-17°, сообщили УНИАН в Укргидрометценре.

20-21 июля - переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура ночью 9-14°, в южной части и восточных областях 12-17°, на побережье морей до 20°; днем 23-28°, в южных областях и в Закарпатье местами до 31°. В Карпатах днем 21 июля местами грозовые дожди, температура ночью 6-11°, днем 17-22°. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с.

22-23 июля - в западных, а днем и в северных областях, 23 июля в северных, центральных (кроме Кировоградской и Днепропетровской), а ночью и в западных областях кратковременные дожди, грозы; на остальной территории преимущественно без осадков. Температура ночью существенно не изменится, днем 25-31°.

В Киеве и области в среду ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 13-15°, днем 23-25°; по области ночью 10-15°, днем 22-27°.

20-21 июля - переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 23-28°.

22-23 июля - кратковременный дождь, гроза, только ночью 22 июля преимущественно без осадков. Температура ночью существенно не изменится, днем 25-30°.