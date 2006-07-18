Кушнарев предлагает Тимошенко брать пример с Зидана

Партия регионов призывает всех "здравомыслящих" депутатов объединить свои усилия и начать плодотворную работу Верховной Рады.

С таким заявлением выступил с трибуны парламента один из лидеров партии Евгений Кушнарев.

По его словам, только объединив усилия в парламенте, возможно выйти их парламентского кризиса и кризиса, возникшего в стране.

Кушнарев отметил, что сегодня люди уже устали от противостояния, не понимают, зачем их снова зовут на улицы, когда нужно быть в поле, у мартена, когда приближается зима с неясными перспективами.

Кроме того, Кушнарев призвал фракцию БЮТ признать свое поражение.

"Я думаю, что сборная Франции и лично Зидан с удовольствием бы сейчас переиграли матч с Италией, но, увы, придется ждать четыре года", - подчеркнул Кушнарев, обращаясь к представителям БЮТ.

Кушнарев также заявил, что Партия регионов не относится к членам БЮТ, как к врагам и готова к продуктивному диалогу с этой политической силой.

По его словам, подтверждением этого является предложение Партии регионов о пропорциональном распределении комитетов в ВР, а также готовность отдать фракции БЮТ пост вице-спикера.

Кушнарев также отметил, что, по его мнению, сегодня сняты все препятствия для того, что президент утвердил кандидатуру Виктора Януковича на пост премьер-министра.

При этом он заверил, что уже через день после утверждения Януковича в стране появится сильное коалиционное правительство.

Украинская правдасо ссылкой на Лигу