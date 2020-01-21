ГБР готовит документы для принудительного привода Порошенко на допрос

Сегодня экс-президента Петра Порошенко вызывали в Государственное бюро расследований на допрос в качестве свидетеля в рамках расследования уголовного производства о назначении первого заместителя руководителя Службы внешней разведки. Бывший глава государства не явился на допрос.

В Государственном бюро расследований заявили о подготовке документов для принудительного привода экс-президента Петра Порошенко на допрос.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил исполняющий обязанности руководителя Первого управления организации досудебных расследований ГБР Олег Корецкий, комментируя тот факт, что Порошенко сегодня в очередной раз не явился на допрос в бюро.

“Порошенко был действительно вызван сегодня на 10.30 для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве, которое касается законности его действий при назначении на должность первого заместителя руководителя Службы внешней разведки лица", - сказал Корецкий.

Читайте такжеПорошенко не пришел на допрос в ГБР

Он утверждает, что Порошенко не явился без уважительной причины, хотя повестка ему была направлена в соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса по адресам места жительства, места регистрации и места работы.

Кроме того, Корецкий отметил, что вчера Порошенко без вызова и предупреждения пришел в ГБР, и ему указали, что он приглашается на допрос сегодня.

"Следователи сейчас готовят материалы для исполнения принудительного привода Порошенко", - подчеркнул Корецкий.

Вместе с тем он не уточнил, каким образом будет применен этот привод и будет ли он применен уже 24 января - на следующий допрос Порошенко.

"Процесс исполнения привода, в том числе и народного депутата, предусмотрен действующим уголовным процессуальным законодательством", - отметил Корецкий.

Также он не уточнил, о ком именно говорится в Службе внешней разведки и имеется ли в виду Сергей Семочко, который, как известно, при президентстве Порошенко занимал должность первого заместителя председателя СВР.

"Такие вещи я не уполномочен комментировать. Это тайна досудебного расследования", - сказал Корецкий.

Вместе с тем Корецкий добавил, что Порошенко направлены повестки на допросы в качестве свидетеля еще на несколько дат, однако не уточнил в каких производствах, сославшись на тайну следствия.

Читайте также"Я категорически против": Арахамия прокомментировал назначение экс-адвоката Януковича в ГБР

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 января, Порошенко не явился на допрос в ГБР.

Его вызвали на допрос в качестве свидетеля в производстве от 12 ноября 2019 года.

5 декабря тогдашний директор ГБР Роман Труба заявил, что ГБР готовит проект подозрения Порошенко при назначении Семочко первым заместителем председателя СВР. По словам Трубы, в бюро провели следственные действия, которые свидетельствуют о том, что в действиях экс-президента относительно назначения Семочко возможен состав преступления.

Семочко занимал должность первого заместителя председателя ГБР с 31 июля 2018 года по 12 апреля 2019 года.

Осенью 2019 года журналисты обнародовали материалы расследования, в которых утверждалось, что Семочко владеет недвижимостью стоимостью более 200 млн грн, а у членов его семьи - российское гражданство и бизнес в Крыму. Кроме того, согласно данным расследования, во время работы Семочко в контрразведке от фармацевтических компаний требовали взятки.