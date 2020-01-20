Украина в этом году откроет посольство в Албании - Пристайко

Глава МИД Украины надеется на расцвет двусторонних отношений Украины с Албанией.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что Украина в этом году откроет посольство в Албании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пристайко сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, премьер-министром и министром европейских и иностранных дел Республики Албания Эди Рамой.

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"Мы верим, что это будет не только успешный год взаимодействия в рамках ОБСЕ, он также станет годом расцвета наших отношений между Украиной и Албанией. Мы в этом году, например, собираемся открыть наше посольство в Тиране. Мы долгое время над этим работали. Мы надеемся, что этот шаг поможет нашим странам ближе быть друг к другу", - отметил Пристайко.