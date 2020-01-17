Арахамия назвал две версии появления аудиозаписей якобы с совещания с участием Гончарука

По словам председателя фракции «Слуга народа», распространенные аудиозаписи – это прослушивание или запись на телефон участника совещания.

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия назвал две версии появления аудиозаписей якобы с совещания с участием премьер-министра Алексея Гончарука и других чиновников.

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Как передает корреспондент УНИАН, он сказал журналистам: «Я думаю, что точно будет какое-то расследование... Существует две версии – это «прослушка», которая стоит в чьих-то интересах, это один из собеседников записал на собственный телефон... Сколько собеседников было – все могли теоретически записать».

Как сообщал УНИАН, вечером 15 января в соцсетях распространили аудиозаписи якобы с совещания, в котором принимали участие премьер-министр Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Кузнецов и другие должностные лица.

Во время разговора они обсуждали экономические вопросы перед встречей с президентом Владимиром Зеленским. На записи человек с голосом, якобы похожим на голос Гончарука, в частности называет себя «полным профаном» в экономике.

Сегодня, 17 января, Гончарук сообщил в Facebook, что написал заявление на имя Зеленского об отставке.