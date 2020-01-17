Гончарук и члены Кабмина покинули сессионный зал Рады, некоторые депутаты выкрикивали "Ганьба!"
12:01, 17 января 2020Политика
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Ряд народных депутатов возмутились, что не смогли задать Гончаруку вопросы.
Гончарук выступил в Раде / фото УНИАН
Час вопросов к правительству в Верховной Раде завершился, премьер-министр Алексей Гончарук и члены Кабинета министров покинули сессионный зал.
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Как передает корреспондент УНИАН, после короткого выступления Гончарука с трибуны по его заявлению об отставке председатель ВР Дмитрий Разумков объявил, что Час вопросов к правительству завершен.
Ряд народных депутатов начали возмущаться, ведь хотели задать премьеру вопросы.
Разумков им ответил, что этого уже не предусмотрено.
Когда Гончарук и чиновники покидали сессионный зал, некоторые депутаты выкрикивали: "Ганьба!".
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