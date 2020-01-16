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Координатор ИС оценил угрозу расширения агрессии РФ на другие регионы Украины

17:21, 16 января 2020
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

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После заявлений на декабрьской пресс-конференции об "исконно русских территориях" Причерноморья и востока Украины, глава Кремля может пойти на конкретные шаги, заявил в комментарии «Обозревателю» координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

"Для Кремля это комплексная проблема, и решать они ее будут комплексно, в основном гибридным способом, как это было в Крыму и на Донбассе. Это будет сочетание военных, политических, экономических, социальных и, прежде всего, информационно-психологических факторов влияния", – сказал военный эксперт.

По его словам, направлений для подрывной деятельности у Кремля много: "Наиболее уязвимые регионы юго-восточные, это в плане продолжения гибридной агрессии, а с военной точки зрения, у нас почти вся территория уязвима".

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