цей матеріал доступний українською

189 кандидатов претендуют на должности 12 членов ВККС

11:49, 16 января 2020
Политика
54 0
Международные эксперты не направили своих кандидатов в состав конкурсной комиссии / 5.ua

Об этом на брифинге сообщила член Высшего совета правосудия (ВСП) Светлана Шелест, передают Українськi Новини.

Она отметила, что конкурс должен был начаться 26 декабря 2019 года, однако заблокирован из-за того, что международные организации не дали троих своих кандидатов в состав конкурсной комиссии.

Согласно закону, конкурсная комиссия по избранию членов ВККС состоит из трех членов Совета судей и трех членов из числа международных экспертов.

Однако международные эксперты не направили своих кандидатов в законный срок.

В связи с этим, ВСП внесла изменения в документы и продлила сроки направления таких экспертов, а 16 января ВСП должен принять отдельное решение о продлении срока на 30 дней.

Глава ВСП Андрей Овсиенко не исключает, что если международные организации не направят в состав комиссии своих экспертов, то закон, касающийся формирования ВККС, может быть изменен.

Напомним, Высший совет правосудия констатировал 2044 вакантные должности судей.

Также ВСП готова сотрудничать с международными партнерами относительно проведения конкурса в ВККС.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter