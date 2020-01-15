Арахамия констатировал, что нардепа Иванисова не смогут лишить мандата

Ранее Иванисова исключили из партии и фракции.

Скандальный народный депутат, который ранее входил в состав фракции "Слуга народа", Роман Иванисов, не может быть лишен мандата.

Об этом заявил глава пропрезидентской фракции Давид Арахамия, передает "Радио Свобода".

"Что я могу сделать. Есть закон Украины. Я могу давить с точки зрения моральной стороны. С ним был разговор неоднократно. Почему он, как вы думаете, так долго не выходил на работу? Это именно с давлением и связано", - заявил Арахамия.

Он констатировал, что моральное давление не всегда работает как законодательное.

"По закону, он имеет право оставаться депутатом. Мы его лишили членства в нашей фракции, мы лишили его членства в нашей партии "Слуга народа". Он внефракционный, беспартийный депутат", - пояснил руководитель фракции.

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Арахамия добавил, что лично имел разговор с Иванисовым относительно сообщений о судимости за изнасилование, и тот пояснил, что это произошло давно, он отбыл наказание и после того показал себя как нормальный человек".

Отмечается, что Иванисов вчера появился в сессионном зале после многонедельной паузы.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что гордится исключением из фракции "Слуга народа" депутата Романа Иванисова, который якобы имеет непогашенную судимость по обвинению в изнасиловании.