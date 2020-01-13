Пристайко: пока нет даты передачи черных ящиков самолета МАУ

Украина настаивает на немедленной передаче черных ящиков.

На сегодня нет конкретной даты, когда Иран передаст Украине черные ящика самолета МАУ, который был сбит 8 января.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, Иран взял на себя обязательство предоставить Украине черные ящики.

"Чего у нас нет, так это конкретной даты, когда это произойдет. Мы настаиваем на немедленной передаче черных ящиков", - заявил Пристайко.

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Он также отметил, что украинские следователи должны занимать центральное место в расследовании авиакатастрофы в Иране.

"Мы хотим, чтобы украинские специалисты провели полное расследование записей на самих черных ящиках", - подчеркнул министр он, добавив, что Франция и Boeing также должны быть вовлечены в процесс.

Напомним, ранее французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации заявило, что расшифровку черных ящиков сбитого в Иране самолета проведут в Украине.

Также сообщалось, что записи с бортового самописца украинского самолета будут отправлены для расшифровки во Францию.