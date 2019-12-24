"Голос України" опубликовал закон о предоставлении статуса УБД добровольцам

Предусмотрено предоставление статуса УБД по показаниям не менее чем трех свидетелей о периоде непосредственного участия такого лица в АТО и ООС.

На сайте парламентской газеты «Голос України» обнародован закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции».

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Соответствующий закон Верховная Рада приняла 4 декабря, 23 декабря он был подписан президентом Владимиром Зеленским.

Законом предусмотрено, что участниками боевых действий признаются лица в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, которые на протяжении не менее 30 календарных дней, в том числе по совокупности дней, принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий, во взаимодействии с Вооруженными силами Украины, Министерством внутренних дел, Национальной полицией, Национальной гвардией, Службой безопасности и другими образованными в соответствии с законами Украины, воинскими формированиями и правоохранительными органами.

Порядок предоставления статуса участника боевых действий определяется Кабинетом министров.

Законом предусмотрено, что районы осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России определяются в соответствии с законом «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».

В случае отсутствия документов, предусмотренных законом для предоставления статуса участника боевых действий, добровольцам необходимо показания (заявления) не менее трех свидетелей о периоде непосредственного участия такого лица в выполнении задач антитеррористической операции в районах ее проведения, подпись на которых должна быть заверена нотариально. Для лиц, которые во время непосредственного участия в АТО получили ранения, контузию, увечье, - показания (заявление) не менее двух свидетелей о периоде непосредственного участия такого лица в выполнении задач антитеррористической операции в районах ее проведения, подпись на которых должна быть нотариально заверена, а также медицинская документация, подтверждающая получение лицом ранения, контузии, увечья во время непосредственного участия в АТО.