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Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно усиления возможностей в сфере кибербезопасности

15:32, 21 декабря 2019
Политика
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REUTERS

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно усиления возможностей в сфере кибербезопасности.

Соответствующий указ №923 от 20 декабря 2019 года обнародован на сайте главы государства.

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«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 декабря 2019 года «О неотложных мерах по усилению возможностей государства в сфере кибербезопасности», - говорится в документе.

Контроль за выполнением указанного решения президент возложил на секретаря СНБО.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор во время встречи подчеркнули важность активизации сотрудничества в сфере кибербезопасности.

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Теги: #РНБО#кибербезопасность#Владимир Зеленский