Россия забывает о "гибкости" Минских соглашений - Пристайко

Минские соглашения следует рассматривать как комплекс документов, и в частности в соглашениях от 2014 года предусматривается создание безопасного коридора вдоль российско-украинской границы под контролем ОБСЕ.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что Россия забывает о «гибкости» Минских соглашений.

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Об этом глава МИД Украины сказал в Берлине на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом, которая транслировалась на телеканале «5 канал».

«На самом деле, когда мы говорим об определенной гибкости Минских договоренностей, мы не придумываем что-то, чего не существует. Мы просто напоминаем о том, что Минские договоренности состоят из целого комплекса документов, и первые Минские договоренности, еще 2014-го года, как раз предусматривают, например, такой вариант, как создание безопасного коридора вдоль российско-украинской границы под контролем ОБСЕ», - отметил Пристайко.

«Это и есть уже игибкость, о которой забывают российские переговорщики, сидя за столом. Мы напоминаем об этом, что эта опция «на столе», и она была предложена. И рассматривая Минские договоренности в общем их контексте, не надо придумывать что-то такого, чего боятся россияне открыть, как они говорят "не будем открывать, иначе очень много изменится». Нет, не надо ничего открывать, надо просто читать все Минские договоренности, которые зафиксированы, и в рамках этого мы сможем найти прогресс. Вот именно на этот прогресс, на эту гибкость рассчитываем и мы, и наши немецкие партнеры», - сказал глава МИД.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря на пресс-конференции по итогам саммита лидеров «нормандской четверки» в Париже канцлер Германии Ангела Меркель выступила за адаптацию Минских соглашений к реалиям.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин на этой пресс-конференции допустил «гибкость» некоторых положений Минских соглашений.

При этом представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников заявил, что украинская сторона подготовит предложения по изменению Минских соглашений к следующей встрече лидеров стран «нормандского формата», запланированной на март 2020 года.

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен считает, что в рамках переговоров будет возникать необходимость в уточнении последовательности реализации различных аспектов Минских соглашений.