Бильдт: "Украина десятилетиями управлялась как попало"

Об этом в интервью журналу "Новое время" сказал дипломат, бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт. В связи с открытием саммита Восточного пратнерства, дипломат вспоминает с какой целью эта программа была запущена в 2009 году по инициативе Польши и Швеции.

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"Предполагалось, что Восточное партнерство уравновесит подход "Россия - прежде всего", которым в то время злоупотреблял Евросоюз. В отношения с РФ вливались огромные ресурсы, тогда как общим соседям России и ЕС (в том числе, самому важному из них - Украине) не доставалось ничего", - вспоминает шведский дипломат.

"Украина десятилетиями управлялась как попало, поэтому ей придется пережить радикальные реформы, прежде чем она сможет воспользоваться плодами ассоциации и интеграции с Евросоюзом", - сказал Карл Бильдт. "Встреча в Риге вряд ли приведет к новым громким инициативам. Но они и не нужны. Просто остаться на избранном курсе - уже мощный сигнал успеха. И в интересах долгосрочной стабильности это должна приветствовать даже националистическая путинская Россия", -подытожил шведский дипломат.

Полный текст интервью Карла Бильдта читайте в выпуске журнала "Новое время" 22 мая.