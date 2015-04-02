Россия никогда не была настолько лишенной доверия, как сегодня - Бильдт

Об этом заявил бывший глава МИД Швеции Карл Бильдт во время экспертной дискуссии в Киеве, сообщает Европейская правда.

"Россия никогда не была настолько непопулярной и настолько лишенной доверия, как сегодня", - заявил он.

Читайте такжеБильдт: мы предупреждали о планах Путина, но Брюссель спал

По мнению европейского политика, российская пропагандистская машина построена таким образом, что не пытается бороться со снижением доверия к РФ в мире.

"Пропаганда Russia Today не доносит (до западной аудитории) мессидж о том, что Россия - это хорошо. Они говорят, что Запад - это плохо", - считает Карл Бильдт.

Он также отметил, что не оставляет шанса на победу России в нынешнем раунде геополитической борьбы. "Путин не может выиграть, но Украина может проиграть", - отметил он.

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению Бильдта, ЕС потеряет влияние на РФ, если Греция заблокирует санкции, а Берлин - оборонительную помощь Украине.