Зеленский назначил послов в Китае, Молдове, Катаре и Иордании

Соответствующие указы размещены на сайте главы государства.

Президент Владимир Зеленский назначил послов Украины в Китае, Молдове, Катаре и Иордании. Читайте такжеВладимир Ельченко назначен послом Украины в США Соответствующие указы №№ 912-915/2019 от 18 декабря размещены на сайте главы государства. Так, Зеленский назначил Сергея Камышева послом Украины в Китайской Народной Республике, Марка Шевченко - послом Украины в Республике Молдова, Андрея Кузьменко - послом Украины в Государстве Катар, Мирославу Щербатюк - послом Украины в Иорданском Хашимитском Королевстве. Ранее УНИАН сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Кислицу постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций.

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