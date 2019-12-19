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Зеленский назначил послов в Китае, Молдове, Катаре и Иордании

10:58, 19 декабря 2019
Политика
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Зеленский назначил новых послов в четырех странах / president.gov.ua

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Соответствующие указы №№ 912-915/2019 от 18 декабря размещены на сайте главы государства.

Так, Зеленский назначил Сергея Камышева послом Украины в Китайской Народной Республике, Марка Шевченко - послом Украины в Республике Молдова, Андрея Кузьменко - послом Украины в Государстве Катар, Мирославу Щербатюк - послом Украины в Иорданском Хашимитском Королевстве.

Ранее УНИАН сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Кислицу постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций.

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Теги: #Владимир Зеленский