РФ не интересуется судьбой задержанных под Счастьем спецназовцев, вопрос обмена не рассматривается - СБУ

Об этом сегодня в интервью журналистам в Киеве в центральном клиническом госпитале Минобороны, где находятся на лечении от полученных ранений указанные россияне, сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.

“Мы не получали никаких запросов от официальных лиц Кремля, официально из Российской Федерации относительно задержанных военнослужащих. И если такие запросы будут, конечно мы будем давать ответ на них по каналам Министерства иностранных дел”, - сказал Лубкивский.

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В то же время, Лубкивский подчеркнул, что в настоящее время “вопрос обмена или передачи (РФ - УНИАН) на данном этапе не рассматривается, он не актуален”.

Отвечая на вопрос, знали ли задержанные куда и на что они едут, советник председателя СБУ сказал, что “это вопрос - следователем, очевидно это будет корректным, но они знают где они сегодня находятся, задержанные хорошо понимают, что им была оказана помощь и хорошо понимают, чего они приехали в Украину”.

Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО взяли в плен в Луганской области двух российских военнослужащих - Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

18 мая председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что задержанные под городом Счастье Луганской области двое российских военнослужащих будут привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической организации.

Тем временем в Кремле отказались от захваченных на Донбассе российских военнослужащих. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь повторил позицию Москвы, что никаких российских военных на Донбассе нет".