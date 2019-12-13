Зеленский: "Минск" предусматривает изменения в Конституцию о децентрализации, и мы выполняем эти обязательства

Зеленский отметил, что по его убеждению, ему удалось в этом вопросе убедить Германию и Францию, но убедить в этом РФ будет очень сложно.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минские соглашения предусматривают изменения в Конституцию Украины о децентрализации, и украинская власть выполняет эти обязательства.

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Об этом он сообщил во время ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1».

«В «Минске» четко записано, что изменения в Конституцию Украины - все, что связано с децентрализацией. Сейчас мы готовим пакет законов по поводу децентрализации, вы это знаете, на всей территории Украины. То есть мне кажется, что мы выполняем все эти обязанности. Да, немного другая формулировка, но мне кажется, что, в принципе, оно подходит», - заявил он.

Зеленский добавил, что по его убеждению, ему удалось в этом вопросе убедить Германию и Францию. «Что касается Российской Федерации, будет сложно. Вы все видели. В этом вопросе тоже будет очень-очень сложно», - подчеркнул президент.