Разумков: часть доказательств по делам Майдана могла быть уничтожена
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков надеется, что Государственное бюро расследований (ГБР) сможет до конца расследовать дела Майдана.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире телеканала «Украина» в воскресенье вечером.
«Я надеюсь, что всеми теми инструментами, которыми ГБР будет наделено, им хватит и политической позиции, и правовой позиции, и гражданской позиции, чтобы довести эти дела до конца», - сказал он.
При этом Разумков отметил, что прошел очень большой промежуток времени, и «далеко не все хотели действительно расследовать эти события».
«Я понимаю, что часть доказательств была утеряна, часть, видимо, была уничтожена», - предположил спикер. При этом он добавил: «Я не уверен, что была действительно надлежащая, в том числе политическая позиция относительно этих расследований».
Председатель ВР надеется, что «обновление системы, изменение подходов, как в ВР, так и в других учреждениях позволит расследовать это дело. И все же мы увидим те результаты, которых ожидает общество, фактически с 2014 года».
Как сообщал УНИАН, 3 декабря Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований» (регистрационный номер 2116).
За это решение проголосовали 250 народных депутатов. В то же время за поправку, касающуюся дел Майдана, проголосовали 334 народных депутата.
В заключительных и переходных положениях закона предусмотрено, что для обеспечения непрерывности и эффективности досудебных расследований по делам Майдана следователи органов прокуратуры, прокуроры могут быть переведены по их согласию, без обязательного проведения конкурса в Государственное бюро расследований, но не позднее 11 января 2020 года.
При этом отмечается, если эти следователи, прокуроры проводили досудебное расследование или осуществляли процессуальное руководство (не менее четырех месяцев подряд входили в состав групп следователей или прокуроров) по уголовным производствам относительно событий, которые имели место во время мирных акций протеста в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года, которые подлежат передаче по подследственности в ГБР.