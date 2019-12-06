Основное испытание украинской дипломатии будет в "нормандском формате" – эксперт

Эксперт отметил, что дипломатия – это результат, а не только процесс.

Встреча в "нормандском формате", запланированная на 9 декабря в Париже, станет испытанием для украинской дипломатии и президента Владимира Зеленского.

О дипломатических раскладах и ожиданиях накануне саммита лидеров Германии, Франции, России и Украины в эфире ObozTV рассказал эксперт по международным вопросам Тарас Семенюк. Он подчеркнул, что "сломать" Владимира Путина в любом случае не удастся и посоветовал избавляться от таких иллюзий.

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Семенюк обратил внимание, что итоги "нормандской встречи" не предусматривают каких-либо юридических обязательств.

"Это и хорошо, и плохо. Плохо, потому что в таком случае "нормандский формат" может превратиться просто в разговор четырех лидеров. А вот юридические обязательства поставили бы и РФ, и наших западных партнеров в более четкие рамки. Это бы их мобилизовало", – отметил он.

В связи с этим эксперт выразил опасение, чтобы "нормандский формат" не стал для Украины "бесплодным форматом".

"После длительной трехлетней паузы хочется, чтобы мы увидели его в реанимацию", – добавил Семенюк.

По его мнению, здесь многое зависит от позиции украинской стороны.

"Не нужно очаровываться иллюзией, что мы сломаем Путина. Или мы с ним поговорим, и он согласится. Нет, у Путина абсолютно своя стратегия – четкая, понятная, о которой он неоднократно повторял. Очевидно, он не будет ее менять, пока не достигнет своего результата", – предупредил он.

При этом Семенюк весьма положительно оценил работу президента Украины Владимира Зеленского на внешней арене.

"Должен признать, что можно было ожидать большего провала, учитывая отсутствие опыта и тому подобное. Но Владимир Зеленский, на мой взгляд, довольно крепкий середнячок в дипломатии, особенно во внешней политике", – прокомментировал специалист.

Впрочем, резюмировал он, основное испытание украинской дипломатии будет в "нормандском формате".

"Тогда посмотрим, каким будет результат. Потому что дипломатия – это результат, а не только процесс", – констатировал Семенюк.