Назначать и увольнять главу СБУ будет парламент по представлению президента

Парламент внес изменения в ряд законов относительно государственной службы.

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы относительно совершенствования отдельных вопросов государственной службы и электронного документооборота» (№2260).

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 255 народных депутатов из 390, зарегистрированных в сессионном зале.

Этим документом в законе «О Службе безопасности Украины», в частности, вводится норма, согласно которой председатель СБУ назначается и освобождается от должности Верховной Радой по представлению президента Украины (ранее - назначался на должность и освобождался от должности президентом).

Устанавливается, что кадры СБУ составляют: военнослужащие, государственные служащие и другие работники, заключившие трудовой договор со Службой безопасности, а также военнослужащие срочной службы.

Также закон об СБУ дополняется статьей об особенностях прохождения государственной службы в спецслужбе.

В законе «О статусе народного депутата Украины» определяется, что депутатское обращение, а также ответы, сообщения и решения, принимаемые по результатам их рассмотрения (в том числе, в автоматическом режиме), могут оформляться как электронный документ с соблюдением требований законодательства и направляться средствами телекоммуникационной связи.

При этом документ, составленный в электронной форме с соблюдением требований законодательства, имеет одинаковую юридическую силу с документом, составленным в бумажной форме с собственноручной подписью.

В законе «Об Антимонопольном комитете» устанавливается, что председатель Антимонопольного комитета назначает на должность и освобождает руководителя аппарата в порядке, определенном законом «О государственной службе». Первый заместитель и заместитель председателя Антимонопольного комитета из числа государственных уполномоченных назначаются и увольняются Кабинетом министров по представлению главы АМКУ.

Также предусмотрено, что структура Антимонопольного комитета и его территориальных отделений утверждается председателем АМКУ, а их штатное расписание и смета - руководителем аппарата АМКУ по согласованию с центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной бюджетной политики. Предельная численность работников аппарата Антимонопольного комитета и его территориальных отделений утверждается правительством.

Условия оплаты труда государственных служащих Антимонопольного комитета Украины и его территориальных отделений устанавливаются в соответствии с законом «О государственной службе».

В законе «О государственной тайне» устанавливается, что в государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих деятельность, связанную с государственной тайной, с целью разработки и осуществления мероприятий по обеспечению режима секретности, постоянного контроля за их соблюдением создаются на правах отдельных структурных подразделений режимно-секретные органы, которые подчиняются непосредственно руководителю государственной службы в государственном органе, руководителю секретариата (управляющему делами) органа местного самоуправления, руководителю предприятия, учреждения, организации.

Среди прочего, в частности, в законе «О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине» предусматривается, что центральный аппарат Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку возглавляет лицо, которое назначается на должность и увольняется председателем Нацкомиссии в порядке, определенном законом «О государственной службе».

В законе «О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания» определяется, что представитель Нацсовета назначается на должность и увольняется Национальным советом в порядке, определенном законом «О государственной службе», сроком на 4 года. Должность представителя Национального совета относится к должностям государственной службы категории «Б».

Также в законе «О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов» вводится порядок, согласно которому условия оплаты труда журналистов государственных и коммунальных средств массовой информации определяются правительством.

В законе «О Совете национальной безопасности и обороны Украины» предусмотрено, в частности, что персонал аппарата СНБО состоит из государственных служащих и других работников. Аппарат СНБО возглавляет руководитель аппарата, который является государственным служащим.

В законе «О местных государственных администрациях» устанавливается, что руководители структурных подразделений местных государственных администраций назначаются на должность и освобождаются от должности руководителем аппарата соответствующей государственной администрации в порядке, определенном законом «О государственной службе».

Руководители структурных подразделений местных госадминистраций со статусом юридических лиц публичного права назначаются на должность и освобождаются от должности председателями соответствующих государственных администраций в порядке, определенном законом «О государственной службе».

В законе «О центральных органах исполнительной власти» министерства и другие центральные органы исполнительной власти могут образовываться, ликвидироваться, реорганизовываться Кабинетом министров без статуса юридического лица.

Порядок функционирования министерств и других центральных органов исполнительной власти без статуса юридического лица определяется правительством.

В законе «О Кабинете министров Украины», в частности, предусматривается, что министр, который не возглавляет министерство, может иметь первого заместителя и заместителей. Должности первого заместителя и заместителей министра, который не возглавляет министерство, относятся к политическим должностям, на которые не распространяется трудовое законодательство и законодательство о государственной службе.

Законом вносятся изменения еще в значительное количество законов, в частности, в закон «Об уставе внутренней службы Вооруженных сил Украины», «О разведывательных органах Украины», «О службе в органах местного самоуправления», «О Центральной избирательной комиссии», «Об очистке власти», «О предотвращении коррупции» и «О государственной службе».

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме подпункта 28 пункта 39 раздела I, который вступает в силу со 2 января 2020 года, и пункта 46, который вступает в силу с 1 января 2020 года.