В США задержан мужчина, пытавшийся направить беспилотник в сторону Белого дома - СМИ

22:05, 14 мая 2015
Политика
807 0

Секретная служба США, занимающаяся охраной первых лиц государства, задержала неизвестного, пытавшегося запустить небольшой летательный аппарат на дистанционном управлении в сторону Белого дома.

REUTERS

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Парк к северу от столичной резиденции президента оцеплен. Ведется расследование инцидента.

Читайте такжеБелый дом обнесут забором с шипами

Глава американского государства Барак Обама в данный момент находится в своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид (штат Мэриленд).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter