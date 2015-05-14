В США задержан мужчина, пытавшийся направить беспилотник в сторону Белого дома - СМИ
22:05, 14 мая 2015Политика
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Секретная служба США, занимающаяся охраной первых лиц государства, задержала неизвестного, пытавшегося запустить небольшой летательный аппарат на дистанционном управлении в сторону Белого дома.
REUTERS
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Парк к северу от столичной резиденции президента оцеплен. Ведется расследование инцидента.
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Глава американского государства Барак Обама в данный момент находится в своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид (штат Мэриленд).
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