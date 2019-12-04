цей матеріал доступний українською

Зеленский о "нормандском саммите": Мы хотим действий со сроками

13:25, 04 декабря 2019
Политика
176 0
Владимир Зеленский / REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогам предстоящей "нормандской встречи" ожидает конкретных действий с установленными сроками.

Об этом он сказал во время совместного брифинга с премьером Швеции Стефаном Левеном в Киеве.

Таким образом глава государства прокомментировал вопрос относительно возможного проекта решения участников "нормандского саммита".

"Я хотел бы вам отметить, что коммюнике обсуждалось еще в сентябре представителями всех сторон. Прошло время, многое изменилось, поэтому на повестке дня будут и те вопросы в коммюнике, но я жду более развернутых ответов. Потому что ответы - это просто слова, а мы хотим действий со сроками", - сказал Зеленский.

Читайте такжеПутин может выдвинуть Зеленскому два дополнительных условия по Донбассу – генерал

По словам президента, сам факт этой встречи - это уже первая победа. Во время нее он планирует обсудить, в частности, возможность "большого обмена" и проведение местных выборов на оккупированном Донбассе.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко пересказал содержание проекта решения саммита в "нормандском формате", который был согласован четырьмя государствами. Сама встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России запланирована на 9 декабря.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Подготовка встречи лидеров "нормандской четверки"
Теги: #нормандский формат#Владимир Зеленский