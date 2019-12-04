Зеленский о "нормандском саммите": Мы хотим действий со сроками
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогам предстоящей "нормандской встречи" ожидает конкретных действий с установленными сроками.
Об этом он сказал во время совместного брифинга с премьером Швеции Стефаном Левеном в Киеве.
Таким образом глава государства прокомментировал вопрос относительно возможного проекта решения участников "нормандского саммита".
"Я хотел бы вам отметить, что коммюнике обсуждалось еще в сентябре представителями всех сторон. Прошло время, многое изменилось, поэтому на повестке дня будут и те вопросы в коммюнике, но я жду более развернутых ответов. Потому что ответы - это просто слова, а мы хотим действий со сроками", - сказал Зеленский.
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По словам президента, сам факт этой встречи - это уже первая победа. Во время нее он планирует обсудить, в частности, возможность "большого обмена" и проведение местных выборов на оккупированном Донбассе.
Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко пересказал содержание проекта решения саммита в "нормандском формате", который был согласован четырьмя государствами. Сама встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России запланирована на 9 декабря.