Лондонский саммит НАТО пройдет с участием Украины

Глава МИД Украины Вадим Пристайко примет участие в панельной дискуссии "От Балтийского моря к Черному морю: Безопасность на передовой НАТО".

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко планирует принять участие в конференции «НАТО действует: Внедрение новшеств в Альянсе», который состоится в рамках встречи лидеров государств и правительств стран-членов Организации Североатлантического договора в Лондоне 3 декабря.

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Об участии Пристайко в панельной дискуссии на тему: "От Балтийского моря до Черного моря: Безопасность на передовой НАТО" сообщается на сайте конференции.

Конференция начнется 3 декабря в 10.00 по местному времени. Участие в мероприятии также примет генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Панельная дискуссия с участием Пристайко состоится в середине дня. Вместе с ним в дискуссии примут участие министр национальной обороны Литвы Раймундас Кароблис, министр обороны Эстонии Юри Луйк и министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября Столтенберг заявил, что лидеры государств и правительств стран-членов Альянса в Лондоне 3-4 декабря обсудят ситуацию в Украине и усилия по реализации Минских соглашений.