Проблема Украины для США стоит лишь на третьем месте по значимости - американский политолог

Визит Джона Керри в Россию свидетельствует о наличии у Москвы и Вашингтона интереса к сотрудничеству, сообщил в интервью Радио Свобода американский политолог, профессор университета имени Джорджа Мэйсона Марк Катц.

По мнению эксперта, Иран на данный момент является приоритетным вопросом для администрации Барака Обамы, после него идут Сирия, а затем Украина. При этом Катц считает, что Белый дом вряд ли пойти на привязку решения ближневосточных проблем с его отношением к кризису на Украине. Вместе с тем, США хотели бы, чтобы Россия, по крайней мере, воздержалась от поставок Ирану ракетно-зенитных комплексов С-300 до завершения переговоров по иранской ядерной программе, поскольку наличие таких ракет может укрепить нежелание Тегерана идти на компромиссы.

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«Усиливается ощущение того, что ситуация в Сирии ухудшается, положение складывается не в пользу сирийских властей. Теоретически у Москвы может, наконец, проявиться интерес к поиску реального политического урегулирования конфликта и оказания воздействия на Башара Асада.», - отметил эксперт.

Остается открытым вопрос о возможностях Москвы повлиять на Тегеран. «Я предполагаю, что иранцы с возмущением отвергнут любую попытку Москвы оказать на них влияние в столь важном для них деле, как переговоры о будущем их ядерной программы». Вместе с тем Катц считает, что сириец Башар Асад может оказаться более восприимчивым к желаниям Москвы лидером, но даже для него поддержка Ирана может быть более важна, чем благосклонность со стороны Москвы.

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По убеждению Катца, единственным козырем России перед Вашингтоном, могут быть ее отношения с Китаем, в частности, в военной области. «Перспектива расширения таких контактов может заставить США понервничать» - заявил профессор.