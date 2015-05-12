Украина готовит для Рижского саммита выводы, подтверждающие предоставление безвизового режима с ЕС после реформ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Норвегии Борге Бренде.

«Мы работаем над выводами Рижского саммита, которые подтвердят предоставления безвизового режима Украине и четко скажут, что это состоится после завершения в ближайшее время ключевых реформ», - сказал Климкин.

По его словам, Украина почти по всем направлениям или выполнила критерии, или находится на последней стадии.

Министр отметил, что Украина подписала и ратифицировала Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом и должна его выполнить. «Это и есть наш путь к ЕС», - сказал Климкин.

Одновременно он отметил, что это соглашение во многом является более амбициозной, чем соглашения, которые подписывали с Евросоюзом его новые члены.

«Украине нужна эффективная помощь не только в смысле финансовых ресурсов, а в смысле институциональной поддержки от ЕС», - сказал Климкин.

Читайте такжеНи Украина, ни Грузия не получат безвизовый режим с ЕС в Риге - ЕврокомиссияОн сообщил, что эти вопросы будут обсуждаться, в частности в пятницу, 15 мая, состоится встреча министров стран «Вышеградской группы», проекта ЕС «Северное измерение» и европейских комиссаров в Братиславе. В понедельник, 18 мая, состоится встреча так называемой группы друзей Украины, где в формате "непосредственной беседы" Климкин встретится с министрами иностранных дел стран Европейского Союза. Президент Украины Петр Порошенко будет говорить об этих вопросах на этой неделе с европейскими лидерами.

«То есть, для нас Рижский саммит должен стать событием, а не просто элементом, который подтвердит, что «Восточное партнерство» работает. Именно в этом заключается наша амбиция», - сказал Климкин.

По его мнению, Рижский саммит не должен стать «проходным», просто событием, где все соберутся и скажут, что «мы готовы работать дальше».

Как сообщал УНИАН, саммит «Восточного патнерства» в Риге состоится 21-22 мая.

Ранее глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский заявлял, что Украина не получит безвизовый режим на этом саммите. Впоследствии он уточнил, что решение Евросоюза о введении безвизового режима с Украиной будет зависеть от выводов экспертной комиссии.

Министр иностранных дел Климкин заявил, что страны Евросоюза сомневаются относительно введения безвизового режима с Украиной из-за событий на Донбассе, в частности-за отсутствие контроля над границей с РФ.

Диалог между ЕС и Украиной относительно визовой либерализации начался 29 октября 2008 года, а План действий по визовой либерализации был представлен Украине 22 ноября 2010 года.

В 2013 году Украина завершила так называемую первую фазу имплементации Плана действий по либерализации визового режима и с сентября 2014 года имплементирует вторую фазу - выполняет те законодательные акты и решения, которые были приняты.

Президент Порошенко заявлял, что Украина ожидает решения о безвизовом режиме с Евросоюзом на саммите «Восточного партнерства» в мае в Риге.

Ранее в МИД признали, что Украина не выполнит План действий по визовой либерализации до саммита в Риге. В ведомстве заявили, что безвизовый режим должен заработать с начала следующего года.