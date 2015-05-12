Украина готовит для Рижского саммита выводы, подтверждающие предоставление безвизового режима с ЕС после реформ
Украина работает над выводами Рижского саммита «Восточного партнерства», которые подтвердят предоставление Европейским Союзом безвизового режима после выполнения всех критериев Плана действий по визовой либерализации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Норвегии Борге Бренде.
«Мы работаем над выводами Рижского саммита, которые подтвердят предоставления безвизового режима Украине и четко скажут, что это состоится после завершения в ближайшее время ключевых реформ», - сказал Климкин.
По его словам, Украина почти по всем направлениям или выполнила критерии, или находится на последней стадии.
Министр отметил, что Украина подписала и ратифицировала Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом и должна его выполнить. «Это и есть наш путь к ЕС», - сказал Климкин.
Одновременно он отметил, что это соглашение во многом является более амбициозной, чем соглашения, которые подписывали с Евросоюзом его новые члены.
«Украине нужна эффективная помощь не только в смысле финансовых ресурсов, а в смысле институциональной поддержки от ЕС», - сказал Климкин.
Читайте такжеНи Украина, ни Грузия не получат безвизовый режим с ЕС в Риге - ЕврокомиссияОн сообщил, что эти вопросы будут обсуждаться, в частности в пятницу, 15 мая, состоится встреча министров стран «Вышеградской группы», проекта ЕС «Северное измерение» и европейских комиссаров в Братиславе. В понедельник, 18 мая, состоится встреча так называемой группы друзей Украины, где в формате "непосредственной беседы" Климкин встретится с министрами иностранных дел стран Европейского Союза. Президент Украины Петр Порошенко будет говорить об этих вопросах на этой неделе с европейскими лидерами.
«То есть, для нас Рижский саммит должен стать событием, а не просто элементом, который подтвердит, что «Восточное партнерство» работает. Именно в этом заключается наша амбиция», - сказал Климкин.
По его мнению, Рижский саммит не должен стать «проходным», просто событием, где все соберутся и скажут, что «мы готовы работать дальше».
Как сообщал УНИАН, саммит «Восточного патнерства» в Риге состоится 21-22 мая.
Ранее глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский заявлял, что Украина не получит безвизовый режим на этом саммите. Впоследствии он уточнил, что решение Евросоюза о введении безвизового режима с Украиной будет зависеть от выводов экспертной комиссии.
Министр иностранных дел Климкин заявил, что страны Евросоюза сомневаются относительно введения безвизового режима с Украиной из-за событий на Донбассе, в частности-за отсутствие контроля над границей с РФ.
Диалог между ЕС и Украиной относительно визовой либерализации начался 29 октября 2008 года, а План действий по визовой либерализации был представлен Украине 22 ноября 2010 года.
В 2013 году Украина завершила так называемую первую фазу имплементации Плана действий по либерализации визового режима и с сентября 2014 года имплементирует вторую фазу - выполняет те законодательные акты и решения, которые были приняты.
Президент Порошенко заявлял, что Украина ожидает решения о безвизовом режиме с Евросоюзом на саммите «Восточного партнерства» в мае в Риге.
Ранее в МИД признали, что Украина не выполнит План действий по визовой либерализации до саммита в Риге. В ведомстве заявили, что безвизовый режим должен заработать с начала следующего года.