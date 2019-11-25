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Зеленский назначил нового главу Черновицкой ОГА

13:51, 25 ноября 2019
Политика
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Указ о назначении Осачука на пост главы Черновицкой ОГА опубликован на сайте президента / Фото: Facebook Сергея Осачука

Соответствующий указ № 866/2019 от 22 ноября опубликован на сайте главы государства.

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Как сообщал УНИАН, 28 октября Кабинет министров согласовал назначение Осачука на должность председателя Черновицкой ОГА.

Уволены заместитель главы Министерства развития общин и территорий – Эдуард Кругляк, заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, председател Государственного агентства водных ресурсов Ирина Овчаренко.

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Теги: #президент#Черновицкая область#Владимир Зеленский