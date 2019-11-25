Зеленский назначил нового главу Черновицкой ОГА

Новым главой Черновицкой облгосадминистрации стал Сергей Осачук.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Осачука председателем Черновицкой областной государственной администрации. Соответствующий указ № 866/2019 от 22 ноября опубликован на сайте главы государства. Читайте такжеКабмин назначил нового замглавы ГФС Как сообщал УНИАН, 28 октября Кабинет министров согласовал назначение Осачука на должность председателя Черновицкой ОГА. Уволены заместитель главы Министерства развития общин и территорий – Эдуард Кругляк, заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, председател Государственного агентства водных ресурсов Ирина Овчаренко.

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