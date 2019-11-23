Госдеп: во время Голодомора Сталину не удалось сломить украинцев, и нынешняя агрессия РФ обречена на провал

США в очередной раз показали свою поддержку демократической и успешной Украины.

Во время Голодомора 1932-33 годов сталинскому режиму не удалось сломить дух украинского народа, и нынешняя агрессия России обречена на провал.

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Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США, обнародованном в Facebook на странице Посольства США в Украине.

«В ноябре этого года мы вспоминаем и чтим память миллионов украинцев, которые погибли 86 лет назад во время Голодомора, ужасного голода, созданного варварской политикой сталинского режима», - подчеркнула пресс-секретарь Госдепа Морган Ортагюс.

По ее словам, Советский союз захватил украинские земли, урожай и совершил принудительную коллективизацию, что привело к масштабному голоду, смертям и чрезвычайным человеческим страданиям.

«Хотя эта ужасная трагедия была одной из самых жестоких событий в ХХ веке, Советскому союзу не удалось сломить дух украинского народа», - заявила Ортагюс.

По ее словам, сейчас Украина снова подверглась нападению.

«Оккупация Крыма Россией и продолжение агрессии на востоке Украины привели к гибели около 13 тысяч человек. Даже теперь Москва пытается совершать манипуляции и разрушать стремление народа Украины. Но в своей коварной кампании Россия недооценивает стойкость украинцев и игнорирует их стремление к лучшему будущему. Эта кампания обречена на провал», - сказано в заявлении.

Ортагюс подчеркнула, что в день, когда весь мир вспоминает невинных жертв Голодомора, США в очередной раз подтверждают свою поддержку демократической и успешной Украины, защищенной в пределах международно признанных границ, свободной в определении собственной воли.