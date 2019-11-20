Скандальный депутат Иванисов приостанавливает членство во фракции "Слуга народа"

Генпрокурор Руслан Рябошапка сегодня подтвердил, что народный депутат из фракции «Слуга народа» Иванисов в 1996 году был осужден за изнасилование несовершеннолетней.

Народный депутат из фракции «Слуга народа» Роман Иванисов заявил о приостановке членства во фракции на время проверки обнародованной в СМИ информации.

Об этом он написал на странице в Facebook.

"Чтобы не ставить под удар репутацию всего коллектива, я принял решение приостановить свое членство во фракции на время проверки обнародованной в СМИ информации. Обратился с этим предложением к председателю фракции Давиду Арахамии, и он поддержал меня. Вместе с тем, считаю, что господина Рябошапку умышленно ввели в заблуждение. Офис генпрокурора уже дал опровержение озвученной сегодня в отношении меня информации", - написал он.

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Также депутат отметил, что скоро будет готов обнародовать доказательства того, что это "спланированная информационная атака" из-за его антикоррупционной деятельности, и пообещал назвать фамилию заказчика.

Как сообщал УНИАН, ранее 20 ноября на брифинге генпрокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что народный депутат из фракции «Слуга народа» Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней, однако на сегодняшний день судимость у него уже погашена.

По словам Рябошапки, была проведена проверка этой информации соответствующими органами и факт (привлечения к уголовной ответственности Иванисов) подтвердился.

«Но судимость была погашена и считается на данный момент, что лицо не является судимым», - добавил генпрокурор.

Позже в ГПУ уточнили, что "информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвученная сегодня во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной". В настоящее время продолжается соответствующая проверка, результаты которой обещают официально сообщить дополнительно.

По данным издания «Рівне вечірнє», Иванисов был задержан 14 сентября 1995 года Куйбышевским райотделом милиции Запорожской области по ст. 117 ч. 3 (изнасилование несовершеннолетней) и ст. 118 ч. 2 (изнасилование несовершеннолетней неестественным образом) Уголовного кодекса Украины, который действовал в то время. 22 сентября его отправили в СИЗО, но через три дня отпустили по решению суда. Однако 25 октября 1995 года милиция задержала Иванисова повторно.

«По информации источника в правоохранительных органах, 21 марта 1996 года Иванисов был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, из которых отбыл 2 года 6 месяцев исправительных колоний общего режима», - говорится в сообщении.

Сам Иванисов эти факты отрицает, и даже разместил на своей странице в Facebook фотокопию справки об отсутствии судимости.