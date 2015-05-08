Балога считает, что духовенство УПЦ МП не имеет морального права игнорировать память о погибших

Так прокомментировал лидер партии "Единый Центр", народный депутат Украины Виктор Балога действия представителей УПЦ МП, которые демонстративно не встали на заседании Верховной Рады, когда Президент зачитывал имена погибших героев Украины.

Читайте такжеВерховная Рада собралась на торжественное заседание к 70-летию победы над фашизмом«Это все, что я могу сказать о сегодняшнем поступке некоторых представителей духовенства. И тут только Бог им судья. Но, хочу верить, что такое поведение – это выбор конкретных лиц, которые сегодня присутствовали в парламенте, а не всего духовенства одной из крупнейших церквей Украины», - отметил Балога.

Как сообщали ранее СМИ, представители УПЦ Московского патриархата во главе с предстоятелем церкви Онуфрием не поднялись во время торжественного заседания парламента, когда президент Петр Порошенко зачитывал имена героев Украины, получивших это звание во время антитеррористической операции.

Порошенко сообщил собравшимся, что звание героя Украины получил 21 боец, 10 из них - посмертно. Этот список зал встретил аплодисментами, поднялись даже иностранцы.