Возвращенные Россией корабли тщательно проверят – МИД

Это будет сделано для того, чтобы понять, в каком состоянии судна и было ли изъято оборудование и документация.

Возвращенные Россией корабли "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" пройдут тщательную проверку и экспертизу.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины на своей странице в Facebook.

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Уточняется, что это будет сделано, чтобы понять, в каком состоянии возвращены украинские корабли и было ли изъято оборудование и документация.

В МИД напомнили, что, несмотря на возвращение моряков и судов, 21-22 ноября в Гааге состоятся первые процессуальные слушания по делу относительно нарушения Россией иммунитета трех военно-морских судов и 24 моряков.

Как сообщал УНИАН, Россия захватила три корабля ВМС Украины и 24 украинских военнослужащих 25 ноября 2018 года неподалеку от Керченского пролива.

7 сентября 2019 года моряки вернулись домой в рамках обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами.

Сегодня, 18 ноября, заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила, что катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" направляются в Одессу.