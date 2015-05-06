Савченко в суде стало плохо, вызвали "скорую" - адвокат

16:25, 06 мая 2015
Политика
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В Басманный суд Москвы вызвали "скорую" для народного депутата от "Батькивщины", члена Постоянной делегации Украины в ПАСЕ Надежды Савченко.

REUTERS

Об этом в своем Twitter сообщил адвокат Савченко Николай Полозов.

По словам адвоката, в ходе второго заседания суда у Савченко заболело сердце.

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Вскоре, по данным издания Грани.ру, Савченко вернули в зал суда.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 мая, в Басманном суде Москвы происходит два заседания - рассматривают жалобу защиты Савченко на отказ следствия отпустить ее на заседание ПАСЕ и о продлении срока содержания под стражей до 13 ноября.

Справка УНИАН. Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. В то же время, по данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии "Батькивщина". Верховная Рада делегировала ее к ПАСЕ.

В декабре Савченко объявила голодовку.

24 апреля Следственный комитет РФ предъявил Савченко окончательное обвинение в якобы пособничестве убийству двух и более лиц и в незаконном пересечении границы РФ.

30 апреля Европейский парламент принял резолюцию с призывом к РФ освободить народного депутата, члена Постоянной делегации Украины в ПАСЕ Савченко.


 

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