Савченко в суде стало плохо, вызвали "скорую" - адвокат
В Басманный суд Москвы вызвали "скорую" для народного депутата от "Батькивщины", члена Постоянной делегации Украины в ПАСЕ Надежды Савченко.
Об этом в своем Twitter сообщил адвокат Савченко Николай Полозов.
В Басманный суд вызывают скорую помощь для Надежды Савченко. #FreeSavchenko
— Николай Полозов (@Moscow_advokat) 6 Травень 2015
По словам адвоката, в ходе второго заседания суда у Савченко заболело сердце.
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У Надежды Савченко на втором суде заболело сердце. Эти сволочи хотят её угробить! #FreeSavchenko
— Николай Полозов (@Moscow_advokat) 6 Травень 2015
"Судья": Вам вызвать Скорую? Савченко: Сделайте хоть что-нибудь, чтобы мне стало легче. Померяйте давление, измерьте сахар.
— Грани.Ру (@GraniTweet) 6 Травень 2015
Вскоре, по данным издания Грани.ру, Савченко вернули в зал суда.
Надежду Савченко вернули в зал суда после оказания помощи.
— Грани.Ру (@GraniTweet) 6 Травень 2015
Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 мая, в Басманном суде Москвы происходит два заседания - рассматривают жалобу защиты Савченко на отказ следствия отпустить ее на заседание ПАСЕ и о продлении срока содержания под стражей до 13 ноября.
Справка УНИАН. Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. В то же время, по данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.
26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии "Батькивщина". Верховная Рада делегировала ее к ПАСЕ.
В декабре Савченко объявила голодовку.
24 апреля Следственный комитет РФ предъявил Савченко окончательное обвинение в якобы пособничестве убийству двух и более лиц и в незаконном пересечении границы РФ.
30 апреля Европейский парламент принял резолюцию с призывом к РФ освободить народного депутата, члена Постоянной делегации Украины в ПАСЕ Савченко.