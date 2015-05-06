Российский суд не признал иммунитет Савченко как делегата ПАСЕ – адвокат

Об этом в Twitter написал адвокат Савченко Николай Полозов, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

"В конечном счете выносить решение об иммунитете Савченко будет не "басманное правосудие", а Европейский суд по правам человека. Там решат справедливо", - написал он.

Судья Карпов отказался признать иммунитет Надежды Савченко, несмотря на то, что сама ПАСЕТ полностью признает ее иммунитет #FreeSavchenko — Николай Полозов (@Moscow_advokat) 6 Май 2015

В пресс-службе отметили, что перед тем адвокат Марк Фейгин сообщил, что в случае отказа суда удовлетворить жалобу, "защита пленницы продолжит судиться и сделает представление в апелляционную инстанцию".

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"Но, кроме этого, мы конечно подумаем, как уже перейти к каким-то более практическим действиям в ПАСЕ. То есть мы уже там согласуем некий набор инструментов, которые вызовут реакцию по отношению к такому решению суда", - подчеркнул он.

People supports Savchenko in the Moscow court shouting "Freedom to Nadia"&"Glory to Heroes". VIDEO #FreeSavchenkopic.twitter.com/Qt8jrdpETs — Alex Ryabchyn (@alexrbchn) 6 Травень 2015

Как напоминает пресс-служба "Батькивщины", сегодня в Басманном суде Москвы происходит два заседания - рассматривают жалобу защиты Савченко на отказ следствия отпустить ее на заседание ПАСЕ и о продлении срока содержания под стражей до 13 ноября.

Справка УНИАН. Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. В то же время, по данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии "Батькивщина". Верховная Рада делегировала ее к ПАСЕ.

В декабре Савченко объявила голодовку.

24 апреля Следственный комитет РФ предъявил Савченко окончательное обвинение в якобы пособничестве убийству двух и более лиц и в незаконном пересечении границы РФ.

30 апреля Европейский парламент принял резолюцию с призывом к РФ освободить народного депутата, члена Постоянной делегации Украины в ПАСЕ Савченко.