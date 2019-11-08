"Будет под микроскопом": эксперт оценил назначение адвоката из США советником Зеленского

5 ноября президент Украины Владимир Зеленский назначил Эндрю Романа Мака своим внештатным советником.

Новоназначенный советник президента Украины американский адвокат Эндрю Роман Мак будет «под микроскопом».

Такое мнение высказал эксперт по международным вопросам Валерий Кравченко, передает "Обозреватель".

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"Я доволен, что советником президента стал не Хантер Байден. А если серьезно, то новоназначенный советник будет под микроскопом. Это человек, который возможно будет кое-что советовать в противовес тому же Богдану. Но в целом я не вижу в этом плохих вещей. Когда будут уравновешены все воздействия, возможно, это даст и Зеленскому и его команде определенной легитимизации с точки зрения воздействий", – заявил Кравченко.

По его словам, назначение нового советника может положительно повлиять на имидж украинского президента. Оно может уравновесить влияние разных групп на Зеленского.

Напомним, 5 ноября президент Украины Владимир Зеленский назначил Эндрю Романа Мака своим внештатным советником.

Согласно данным платформы для работы с государственными открытыми данными Opendatabot, по состоянию на 3 ноября, Мак с 11 февраля этого года стал одним из совладельцев адвокатского объединения "Юридическая фирма "Астерс".

Мак родился в Нью-Йорке, получил свидетельство адвоката в 2000 году.