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"Будет под микроскопом": эксперт оценил назначение адвоката из США советником Зеленского

05:25, 08 ноября 2019
Политика
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Владимир Зеленский / REUTERS

Такое мнение высказал эксперт по международным вопросам Валерий Кравченко, передает "Обозреватель".

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"Я доволен, что советником президента стал не Хантер Байден. А если серьезно, то новоназначенный советник будет под микроскопом. Это человек, который возможно будет кое-что советовать в противовес тому же Богдану. Но в целом я не вижу в этом плохих вещей. Когда будут уравновешены все воздействия, возможно, это даст и Зеленскому и его команде определенной легитимизации с точки зрения воздействий", – заявил Кравченко.

По его словам, назначение нового советника может положительно повлиять на имидж украинского президента. Оно может уравновесить влияние разных групп на Зеленского.

Напомним, 5 ноября президент Украины Владимир Зеленский назначил Эндрю Романа Мака своим внештатным советником.

Согласно данным платформы для работы с государственными открытыми данными Opendatabot, по состоянию на 3 ноября, Мак с 11 февраля этого года стал одним из совладельцев адвокатского объединения "Юридическая фирма "Астерс".

Мак родился в Нью-Йорке, получил свидетельство адвоката в 2000 году.

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