НАБУ открыло дело против Кличко и двух его заместителей: подозревают в госизмене
Национальное антикоррупционное бюро открыло производство в отношении мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей из-за возможной государственной измены и хищения государственных денег при застройке столицы.
Об этом сообщает пресс-служба ВАКС в Facebook, учитывая «многочисленные запросы СМИ».
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В Высшем антикоррупционном суде объяснили, что суд обязал НАБУ открыть это дело из-за бездействия руководителя Главного подразделения детективов НАБУ.
В то же время, как сообщает пресс-служба Киевского городского головы Виталия Кличко, он на это отреагировал следующим образом: «Пусть проверяют!».
Как заявил Кличко в эфире телеканала "Украина", информации о том, что НАБУ открыло производство в отношении него и его двух заместителей, умышленно придают сенсационный характер в информационном поле.
«Этой «новости» уже почти три недели. И сейчас так называемые «друзья» разгоняют ее уже не первой волной в информационном поле. Неназванный жалобщик - физическое лицо - обратился в суд, чтобы тот обязал НАБУ открыть производство. Перспективы это дело не имеет, я уверен. И мне очень смешно, что там речь идет еще и о якобы госизмене. Пусть проверяют», - подытожил Киевский городской голова.
Как известно, ранее украинские СМИ сообщили со ссылкой на пресс-службу НАБУ об открытии уголовного производства в отношении мэра Киева Кличко.