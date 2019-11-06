Дело о госизмене Кличко: в суде рассказали о бездействии НАБУ

Ранее суд обязал бюро открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений мэра Киева.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное производство в отношении мэра Киева Виталия Кличко, частично удовлетворив жалобу о бездействии руководителя главного подразделения детективов бюро.

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«Судебное решение в этой части мотивировано тем, что обязанность следователя принять заявление о совершении уголовного правонарушения и в течение 24 часов внести по этому заявлению сведения в ЕРДР возникает независимо от обоснованности или необоснованности такого заявления», – сообщили в пресс-службе.

В определении отмечается, что в суд поступила жалоба на НАБУ о бездействии относительно начала расследования возможных правонарушений Кличко и его двух заместителей по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ч. 2 ст. 368 (получение неправомерной выгоды), ч. 3 ст. 191 (хищение госсредств).

Как ранее сообща УНИАН, НАБУ по решению суда открыло дело против Кличко.