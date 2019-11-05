Два судьи Конституционного суда приняли присягу (фоторепортаж)

Петру Филюку и Галине Юровской были вручены мантия судьи, нагрудный знак и удостоверение судьи Конституционного суда.

Недавно избранные двое судей Конституционного суда принесли присягу судьи КСУ.

Как передает корреспондент УНИАН, в Конституционном суде состоялась церемония принесения присяги двумя судьями Конституционного суда, которые были избраны на эту должность на прошлой неделе съездом судей. Присягу приняли Петр Филюк и Галина Юровская.

На церемонии также присутствовали председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, председатель Верховного суда Валентина Данишевская. Церемония состоялась на специальном пленарном заседании.

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В своей приветственной речи председатель Верховной Рады отметил: "Я от своего имени и от имени Верховной Рады хочу пожелать новоизбранным судьям плодотворно работать в пользу нашего государства. Очень многое зависит от судей Конституционного суда в рамках тех реформ, которые были начаты президентом Украины. Верховная Рада хотела бы поблагодарить за ту достаточно быструю и качественную работу, которую сегодня выполняет Конституционный суд относительно законопроектов, которые поступили вам на рассмотрение. Я надеюсь, что и впредь будет сохраняться плодотворное сотрудничество между различными ветвями власти, и, в первую очередь, между Верховной Радой и Конституционным судом".

В свою очередь, председатель Верховного суда пообещала, что в начале следующего года съезд судей изберет третьего судью КСУ по судейской квоте. "Съезд судей определился и представляет сегодня вам новых членов Конституционного суда. Мы понимаем, что наша ответственность еще за одно свободное кресло, и мы обещаем, что уже в начале следующего года мы изберем еще одного судью Конституционного суда", - сказала она.

Ранее УНИАН сообщал, что Конституционный суд Украины на своем заседании уволил с должности главу суда Наталью Шапталу и избрал новым председателем КС Александра Тупицкого.