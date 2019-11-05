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Два судьи Конституционного суда приняли присягу (фоторепортаж)

15:09, 05 ноября 2019
Политика
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Специальное пленарное заседание КСУ, посвященное принесению присяги судьями КСУ
Специальное пленарное заседание КСУ, посвященное принесению присяги судьями КСУ /  © УНИАН
Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий вешает судья Конституционного суда Украины Петру Филюку нагрудный знак судьи
Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий вешает судья Конституционного суда Украины Петру Филюку нагрудный знак судьи /  © УНИАН
Глава КСУ Александр Тупицкий вручает мантию судье Галине Юровской
Глава КСУ Александр Тупицкий вручает мантию судье Галине Юровской /  © УНИАН
Глава ВРУ Дмитрий Разумков и председатель Верховного суда Валентина Данишевская во время церемонии принесения присяги судьями КСУ
Глава ВРУ Дмитрий Разумков и председатель Верховного суда Валентина Данишевская во время церемонии принесения присяги судьями КСУ /  © УНИАН
Александр Тупицкий вручает судья Конституционного суда Украины Петру Филюку нагрудній знак судьи
Александр Тупицкий вручает судья Конституционного суда Украины Петру Филюку нагрудній знак судьи /  © УНИАН
Судье Конституционного суда Петру Филюку надевают мантию во время церемонии принесения присяги
Судье Конституционного суда Петру Филюку надевают мантию во время церемонии принесения присяги /  © УНИАН
Судьи КСУ Сергей Сас, Петр Филюк и Александр Косминин после церемонии принесения присяги
Судьи КСУ Сергей Сас, Петр Филюк и Александр Косминин после церемонии принесения присяги /  © УНИАН
Судьи Конституционного суда Украины Галина Юровская и Виктор Городовенко
Судьи Конституционного суда Украины Галина Юровская и Виктор Городовенко /  © УНИАН
Галина Юровская, глава КСУ Александр Тупицкий и Петр Филюк во время церемонии принесения присяги
Галина Юровская, глава КСУ Александр Тупицкий и Петр Филюк во время церемонии принесения присяги /  © УНИАН
Судья Конституционного суда Украины Петр Филюк
Судья Конституционного суда Украины Петр Филюк  /  © УНИАН
Галина Юровская, Александр Тупицкий и Петр Филюк
Галина Юровская, Александр Тупицкий и Петр Филюк /  © УНИАН

Недавно избранные двое судей Конституционного суда принесли присягу судьи КСУ.

Как передает корреспондент УНИАН, в Конституционном суде состоялась церемония принесения присяги двумя судьями Конституционного суда, которые были избраны на эту должность на прошлой неделе съездом судей. Присягу приняли Петр Филюк и Галина Юровская.

На церемонии также присутствовали председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, председатель Верховного суда Валентина Данишевская. Церемония состоялась на специальном пленарном заседании.

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В своей приветственной речи председатель Верховной Рады отметил: "Я от своего имени и от имени Верховной Рады хочу пожелать новоизбранным судьям плодотворно работать в пользу нашего государства. Очень многое зависит от судей Конституционного суда в рамках тех реформ, которые были начаты президентом Украины. Верховная Рада хотела бы поблагодарить за ту достаточно быструю и качественную работу, которую сегодня выполняет Конституционный суд относительно законопроектов, которые поступили вам на рассмотрение. Я надеюсь, что и впредь будет сохраняться плодотворное сотрудничество между различными ветвями власти, и, в первую очередь, между Верховной Радой и Конституционным судом".

В свою очередь, председатель Верховного суда пообещала, что в начале следующего года съезд судей изберет третьего судью КСУ по судейской квоте. "Съезд судей определился и представляет сегодня вам новых членов Конституционного суда. Мы понимаем, что наша ответственность еще за одно свободное кресло, и мы обещаем, что уже в начале следующего года мы изберем еще одного судью Конституционного суда", - сказала она.

Ранее УНИАН сообщал, что Конституционный суд Украины на своем заседании уволил с должности главу суда Наталью Шапталу и избрал новым председателем КС Александра Тупицкого.

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Теги: #КСУ#судьи#присяга#Конституционный суд