Суд разрешил Дубневичу внести залог в 100 миллионов гривень

Депутата подозревают в причинении ущерба государству в размере 93 миллиона 277 тысяч гривен

Высший антикоррупционный суд отказался взять под стражу народного депутата Ярослава Дубневича, подозреваемого в завладении средствами «Укрзализныци» путем злоупотребления служебным положением, однако увеличил размер залога до 100 миллионов гривень.

Читайте такжеДепутату Дубневичу могут вручит еще одно подозрениеКак передает корреспондент УНИАН, судья Высшего антикоррупционного суда Екатерина Широкая отказала в удовлетворении ходатайства прокурора САП о взятии под стражу Дубневича с альтернативой внесения залога в размере 93 миллиона гривень.

Вместе с тем она вынесла решение увеличить размер залога, запрошенного прокурором, и теперь Дубневич должен внести 100 миллионов гривень залога в течение 5 дней, то есть с сегодняшнего дня.

Судья заявила, что прокурор не доказал риски, которые давали бы основания взять Дубневича под стражу, поэтому суд отказал в удовлетворении ходатайства о содержании депутата под стражей.

В постановлении отмечается, что подозрение Дубневичу вполне обосновано и также доказано его имущественное положение, что позволяет ему оплатить размер залога в 100 миллионов гривень.

Кроме того, на Дубневича возложены обязанности носить электронный браслет, сдать паспорт для выезда за границу, воздержаться от общения с другими фигурантами дела.

В резолютивной части решения сказано: «В удовлетворении ходатайства генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки отказать. Применить к Дубневичу меру пресечения в виде внесения залога в 100 миллионов гривень. Разъяснить подозреваемому, что он в течение 5 дней должен внести средства на соответствующий счет. Возложить на подозреваемого обязанности прибыть к следственному детективу прокурора по вызову, сообщать им о перемене места жительства, воздержаться от общения с (судья зачитала перечень фамилий – УНИАН). Сдать на хранение паспорта для выезда за границу, носить электронное средство контроля».

Данное постановление может быть обжаловано в течение 5 дней в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.

Как сообщил журналистам прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко, в случае, если Дубневич в течение 5 дней не внесет залог, он будет ходатайствовать о содержании его под стражей. В то же время он не отвечал, будет ли подавать апелляцию на решение судьи Широкой, поскольку должен детально его изучить.

Как сообщал УНИАН, 31 октября Верховная Рада поддержала представление генерального прокурора Руслана Рябошапки о предоставлении согласия на привлечение Дубневича к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным Генпрокуратуры, будучи главой Комитета ВР по вопросам транспорта, Дубневич был осведомлен о финансовом состоянии ПАО «Укрзализныця», в частности о его потребностях при проведении госзакупок, а также имел влияние на учредителей и должностных лиц ПАО, которое является единственным производителем стрелочных переводов, башмакосбрасывателей, устройств уравнивающих, рамных рельсов, крестовин, контррельсовых рельсов и комплектов раздельного скрепления.

Доказательства свидетельствуют о том, что Дубневич с сообщниками изучил спрос и цены на рынке стрелочных переводов и принял решение завладеть средствами филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця». По версии следствия, эти деяния повлекли убытки в размере 93 миллиона 277 тысяч гривень.

Следствие считает, что средства были получены контролируемыми Дубневичем и его сообщниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции в адрес филиала, при этом народным депутатом неоднократно было использовано свое служебное положение в интересах связанных с ним лиц. В дальнейшем денежные средства были использованы сообщниками по своему усмотрению.

Дубневичу инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Прокурор САП настаивает на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде внесения 93 миллиона гривень залога.

Девять народных депутатов, в частности, Игорь Палица, Виктор Балога, Виктор Бондарь, Тарас Батенко, Антон Киссе заявили о готовности взять Дубневича на поруки.